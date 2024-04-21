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Росіяни скинули дві авіабомби на село Козацьке Херсонської області

Виникла пожежа у житловому бдинку.

Росіяни скинули дві авіабомби на село Козацьке Херсонської області
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні зранку російська армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Козацьке Херсонської області. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. 

Про це повідомив глава військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся. Ніхто з цивільних не постраждав", —зазначив Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

  • Минулої доби ворог завдав ударів по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнав цивільний, пошкоджені житлові будинки та газогін.
  • У Херсоні ворог обстріляв два житлові райони. Поранено жінку.
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