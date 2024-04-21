Росіяни скинули дві авіабомби на село Козацьке Херсонської області

Виникла пожежа у житловому бдинку.

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Сьогодні зранку російська армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Козацьке Херсонської області. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки.

Про це повідомив глава військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся. Ніхто з цивільних не постраждав", —зазначив Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін