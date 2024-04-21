Наступ на Часів Яр: армія РФ використовує тактику, як в Авдіївці

Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.

Про ситуацію навколо Часово Яру та переспективи російської армії на ділянці фронту розповіли у Міноборони Британії.

У командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" розповіли, що Росія скидає по20-30 авіаційних боєприпасів на добу в районі Часового Яру за допомогою Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб.

"Це узгоджене бомбардування з повітря, і це тактика, повторена з кампанії в Авдіївці", — ідеться у звіті розвідки Британії.

У міноборони додають, що місто Часів Яр міцно укріплене та розташоване на підвищенні.Російські сухопутні війська просуваються в цьому районі повільно.