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Наступ на Часів Яр: армія РФ використовує тактику, як в Авдіївці

Росіяни щоденно скидають по 20-30 авіабомб в районі Часового Яру.

Наступ на Часів Яр: армія РФ використовує тактику, як в Авдіївці
Фото: Макс Требухов

Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.

Про ситуацію навколо Часово Яру та переспективи російської армії на ділянці фронту розповіли у Міноборони Британії.

У командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" розповіли, що Росія скидає по20-30 авіаційних боєприпасів на добу в районі Часового Яру за допомогою Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення  і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб. 

"Це узгоджене бомбардування з повітря, і це тактика, повторена з кампанії в Авдіївці", — ідеться у звіті розвідки Британії.

У міноборони додають, що місто Часів Яр міцно укріплене та розташоване на підвищенні.Російські сухопутні війська просуваються в цьому районі повільно.

  • Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
  • Захопивши Часів Яр, ворог отримує можливість атакувати Костянтинівку та Дружківку. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Часів Яр. Часу обмаль".
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