Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили

Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах

Українські області, які знаходяться у прикордонній зоні з РФ є найбільш незахищеними від атак ворога. Це стосується семи областей: Харківської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", — зазначив він.

Щоб протистояти російським обстрілам, Україні потрібні сисеми ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", — додав Євлаш.