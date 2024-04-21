Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили

Українські області, які знаходяться у прикордонній зоні з РФ є найбільш незахищеними від атак ворога. Це стосується семи областей: Харківської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.
"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", — зазначив він.
Щоб протистояти російським обстрілам, Україні потрібні сисеми ППО.
"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", — додав Євлаш.
- Впродовж доби під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.