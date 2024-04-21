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Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили

Україні побрібні системи ППО, щоб захистити прикордоння.

Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах
Фото: ДСНС

Українські області, які знаходяться у прикордонній зоні з РФ є найбільш незахищеними від атак ворога. Це стосується семи областей: Харківської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш  в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", — зазначив він.

Щоб протистояти російським обстрілам, Україні потрібні сисеми ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", — додав Євлаш.

  • Впродовж доби під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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