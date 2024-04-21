Окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області

Російська армія впродовж доби завдала майже 400 ударів з різних видів зброї по населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, за даними обладміністрації, війська РФ атакували ракетою Запоріжжя. Ворог завдав 2 авіаційних удари по Роботиному та Малій Токмачці. 124 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе і Роботине. 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.