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Окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області

Зруйновані житлові будинки.

Окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Російська армія впродовж доби завдала майже 400 ударів з різних видів зброї по населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, за даними обладміністрації, війська РФ атакували ракетою Запоріжжя. Ворог завдав 2 авіаційних удари по Роботиному та Малій Токмачці. 124 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе і Роботине. 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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