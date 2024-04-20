Головне за суботу, 20 квітня: довгоочікуване голосування в Конгресі США, обстріл Одеси, удари по Вовчанську та Дніпропетровщині

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 91 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 787-й день повномасштабної війни.

Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі

Сьогодні, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

Пакет розміром понад 60 млрд доларів підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів "за", "проти" було подано 112 голосів.

Тепер питання має розглянути Сенат.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ і законопроєкти про допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 квітня – в нашій новині.

У суботу, 20 квітня, російська армія завдала удару планерувальним боєприпасом по місту Вовчанськ Харківської області. Загинув чоловік, двоє людей поранені, повідомляє поліція області.

"Сьогодні близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. На місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики. За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ", — ідеться у повідомленні.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання по іншому приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний.

"Під прицілом російських військ була і звичайна 9-поверхівка. Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири. Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували, стан — середній. Також травм зазнав 44-річний чоловік", — повідомив очільник ОВА.

Внаслідок обстрілу зруйновано підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Поранення отримала жінка та чоловік. Загинув 60-річний чоловік, який порався в своєму городі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Російські окупаційні війська 20 квітня знову атакували Дніпропетровщину.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, під обстріл потрапив Дніпровський район. У результаті нападу є одна жертва. "Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік", - додав очільник області.

Через обстріл спалахнула пожежа, її загасили рятувальники.

Російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси. В результаті дві людини дістали поранення, а також постраждала трирічна дитина. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено", - написав він у Telegram.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надається медична допомога.

Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

Унаслідок нічного нападу на поліцейських у Вінницькій області загинув 20-річний співробітник Нацполіції Максим Зарецький.

Загиблий служив у секторі реагування патрульної поліції.

"Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним і відданим справі правоохоронцем", — ідеться у повідомленні.

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