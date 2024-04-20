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Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів

Тепер питання має розглянути Сенат і підписати президент Байден.

Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. 

Пакет розміром понад 60 млрд доларів підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів "за", "проти" було подано 112 голосів.

Тепер питання має розглянути Сенат.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.

Голосування Конгресу за допомогу Україні

  • 17 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні.
  • Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена. 
  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
  • Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту. Однак згодом Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту.
  • Водночас Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.
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