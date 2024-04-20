Тепер питання має розглянути Сенат і підписати президент Байден.

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Сьогодні, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

Пакет розміром понад 60 млрд доларів підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів "за", "проти" було подано 112 голосів.

Тепер питання має розглянути Сенат.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.

Голосування Конгресу за допомогу Україні