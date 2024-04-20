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Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ

Ініціативу підтримали 360 законодавців, проти виступили 58.

Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ
Фото: rada.gov.ua

Палата представників ухвалила законопроєкт H.R.8038 «Про мир через силу в ХХІ столітті», перший із пакету чотирьох законодавчих ініціатив, пов’язаних із іноземною допомогою, передає Укрінформ.

Ініціативу підтримали 360 законодавців, проти виступили 58.

Документ включає пріоритети національної безпеки, в тому числі санкції проти Ірану, арешт заморожених російських суверенних активів і заходи, які можуть призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

У суботу Палата представників голосує за пакет із чотирьох законопроєктів, які включають також надання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Індійсько-Тихоокеанському регіону.

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