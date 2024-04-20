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Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шостки на Сумщині

На місці працюють всі відповідні служби.

Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Шостка, обстріли (архівне фото)
Фото: Facebook Офісу генпрокурора

Російська армія завдала ракетного удару по інфраструктурі міста Шостка в Сумській області

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні, 20 квітня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - ідеться в повідомленні.

Жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, від початку року ворог обстріляв Сумщину понад 4000 разів. За весь минулий рік кількість обстрілів сягала 6 000.

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