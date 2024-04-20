Окупанти змушують українських студентів на ТОТ робити окопні свічки

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують місцеве населення допомагати армії РФ. Зокрема, студентів технікумів заставляють виготовляти для окупантів окопні свічки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Представники слідчого комітету рф повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом", — пишуть у спротиві.

Кремлівська пропаганда подається для українського населення в окупації як "громадська ініціатива". А примусове виробництво зараховується для студентів, як залік.