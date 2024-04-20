«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти змушують українських студентів на ТОТ робити окопні свічки

Росіяни експлуатують українців для допомоги армії РФ.

Окупанти змушують українських студентів на ТОТ робити окопні свічки
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують місцеве населення допомагати армії РФ. Зокрема, студентів технікумів заставляють виготовляти для окупантів окопні свічки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Представники слідчого комітету рф повідомили очільникам  технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом", — пишуть у спротиві.

Кремлівська пропаганда подається для українського населення в окупації як "громадська ініціатива". А примусове виробництво зараховується для студентів, як залік.

  • Росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованих територій на зміну “Юнтєх” під час якої навчатимуть їх оперуванню дронами.
  • Росіяни почали мілітаризацію окупованої частини Запорізької області. Окупанти заставляють школярів виготовляти дрони, а Мелітополь перетворили на полігон для випробовувань БпЛА.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies