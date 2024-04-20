Свириденко: 3,2 млрд гривень отримає Дніпропетровщина у межах платформи «Зроблено в Україні»

Якщо бізнеси будуть активніше подаватися на відповідні програми, то більше коштів зможуть отримати.

У Дніпропетровській області презентували програму «Зроблено в Україні» за участі Президента Володимира Зеленського.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що для Дніпровщини на цей рік передбачили понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки, йдеться на сайті глави держави.

Якщо бізнеси будуть активніше подаватися на відповідні програми, то більше коштів зможуть отримати. Їх розподіляють на державну підтримку «5-7-9», гранти на переробку, компенсації і на нові програми.

Зеленський подякував підприємцям за підтримку економіки Дніпропетровщини попри війну і наголосив, що при цьому важливо посилювати протиповітряну оборону та захищати енергетичну інфраструктуру.

За словами Президента, для підтримки бізнесу, вирішення питань і розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу «Зроблено в Україні».