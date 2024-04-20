Свириденко: 3,2 млрд гривень отримає Дніпропетровщина у межах платформи «Зроблено в Україні»

У Дніпропетровській області презентували програму «Зроблено в Україні» за участі Президента Володимира Зеленського.
Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що для Дніпровщини на цей рік передбачили понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки, йдеться на сайті глави держави.
Якщо бізнеси будуть активніше подаватися на відповідні програми, то більше коштів зможуть отримати. Їх розподіляють на державну підтримку «5-7-9», гранти на переробку, компенсації і на нові програми.
Зеленський подякував підприємцям за підтримку економіки Дніпропетровщини попри війну і наголосив, що при цьому важливо посилювати протиповітряну оборону та захищати енергетичну інфраструктуру.
За словами Президента, для підтримки бізнесу, вирішення питань і розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу «Зроблено в Україні».
- Форум, приурочений запуску платформи, провели цьогоріч у лютому.
- Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, також затвердили знак маркування бренду «Зроблено в Україні», який виділить товари, вироблені національним виробником серед усіх інших.