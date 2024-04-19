Німецька компанія відкрила в Україні завод із виробництва дронів

В Україні офіційно відкрили нове виробниче підприємство німецької компанії Quantum Systems - завод із виробництва дронів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Відкриття відбулося 18 квітня за участі віцеканцлера Німеччини Роберта Габека, який прибув із візитом до нашої держави, а також керівника Мінстратегпрому Олександра Камишіна.

Quantum постачає українському війську розвідувальні дрони та керує місцевим центром обслуговування, підтримки, навчання і логістики, де працюють 25 українських співробітників. Вони навчають пілотів дронів та впроваджують технологічні досягнення у розвідувальні системи безпосередньо на місцях.

За даними компанії, розвідувальні дрони Quantum Systems Vector використовуються в Україні з травня 2022 року. На сьогодні в Україну поставили 212 систем. До кінця року надійде ще 500 розвідувальних дронів.

Очікується, що новий завод збільшить виробничу потужність до 1000 дронів на рік, зокрема, виробництво запасних частин.

Це вже друге підприємство німецької Quantum в Україні. До кінця року очікується, що на ньому працюватиме близько 100 осіб. Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років.

Загалом завод в Україні є четвертим серед семи заводів німецької компанії у всьому світі.