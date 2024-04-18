Очільниця МВФ: Україна потребує на 2024 рік щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги

Щоб розв'язати економічні проблеми, які супроводжують Україну і регіон, необхідно припинити війну.

У 2024 році Україна потребує щонайменше $42 мільярди для бюджетної підтримки в умовах війни.

Про це повідомила директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає "Укрінформ".

"Станом на тепер ми оцінюємо потреби в розмірі $42 мільярди на цей рік", - сказала Георгієва.

За її словами, це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка Києва залишається твердою.

"Мені було дуже приємно почути вчора заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою", - підкреслила очільниця МВФ і відзначила зусилля української влади щодо стабілізації економіки.

Щоб розв'язати економічні проблеми, які супроводжують Україну і регіон, необхідно припинити війну, вважає Георгієва.