Перший парк розваг EPILAND зʼявиться у Києві влітку цього року.

Компанія “Епіцентр” прагне надати своїм відвідувачам абсолютно новий досвід дозвілля у синергії з шопінгом, тому запускає нову мережу сімейних парків розваг EPILAND по всій Україні. Проєкти розвиватимуться у двох форматах: сімейні парки розваг площею до 4,5 тис. кв. м та 15-30 тис. кв. м. Кожен окремий парк буде унікальним.

Парк розваг від Епіцентру

«У всьому світі ТРЦ вже багато років залишаються основним місцем для сімейного дозвілля. В Україні цей тренд ще більше підсилюється потребою в отриманні позитивних емоцій на тлі перманентних стресів, відтак ми відчули запит на якісну розважальну складову в наших об'єктах для родин з дітьми», - розповідає директорка напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр" Вікторія Зеленська.

Перший парк розваг EPILAND – в дизайн-концепції “Планета Пандора” – відкриється вже у червні 2024 року на другому поверсі столичного ТЦ “Епіцентр” на Полярній 20-Д. Площа парку становитиме 3000 кв. м. Основний акцент проєкту зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення ексклюзивних дитячих днів народжень.

EPILAND

Додатковою перевагою для відвідувачів будуть послуги няня-сервісу, що дозволить залишити дитину з професійним бейбі-сітером та відправитись за покупками в ТРЦ.

«Наша мережа EPILAND матиме унікальну тематику «Подорож у просторі та часі», яка розкриватиметься в декорі інтер’єрів, кастомізованих атракціонах та в легенді мережі; включатиме безпечне високоякісне обладнання від найкращих світових та вітчизняних виробників: лабіринти, батути, дитячі майданчики, скеледроми, VR-симулятори, ігрові та редемпшн автомати, автодроми, тематичні квести, party-руми, анімацію, власне сімейне кафе, імерсивний дайнінг, а в окремих концепціях і екстремальні атракціони», - зазначила Керівник відділу розважальних концепцій компанії "Епіцентр К" Катерина Черняк.

У центрі розваг Епіцентру

У 2024 році “Епіцентр” також планує відкриття парків розваг у складі ТРЦ Green Gallery (Київська обл., с. Чабани, вул. Одеське шосе, 8) та в ТРЦ Bucha Gallery (Київська обл., м. Буча, вул. Нове шосе, 1).

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