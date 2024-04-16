Ексдружина колишнього власника ПриватБанку Боголюбова хоче відсудити у банку понад 700 млн грн

17 квітня у Верховному суді розглянуть касаційну скаргу ПриватБанку у справі № 201/473/17 за позовом Олени Боголюбової, ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова.
Як йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку, позивачка з 2017 року намагається стягнути з держбанку понад 700 млн гривень, які були залучені у капітал фінустанови під час процедури bail-in.
Суди попередніх інстанцій частково задовольнили вимоги Боголюбової та постановили стягнути з державного ПриватБанку більше 700 млн гривень.
"Банк в серпні 2022 року подав касаційну скаргу до Верховного Суду, черговий розгляд якої і призначено на 17 квітня 2024 року", – зазначили у фінустанові.
Також нагадали, що раніше Верховний Суд в подібних справах за позовами інших повʼязаних з банком осіб задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та скасував незаконні судові рішення про стягнення залучених у процедурі бейл-ін коштів з банку.
"ПриватБанк розраховує на неупереджений розгляд справи Олени Боголюбової, який триває у Верховному Суді вже півтора роки, та ухвалення законного та справедливого рішення відповідно до усталеної судової практики у подібних спорах", – додали у ПриватБанку.
- 27 березня Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку і не дозволив компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів, стягнути $350 мільйонів. Таким чином, рішення запобігло стягненню чималої суми з державного банку.
- ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
- Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.
- 5 жовтня 2020 року Геннадій Боголюбов звернувся до Господарського суду м. Києва із вимогами повернути 33,2525% акцій, що належали йому до націоналізації Приватбанку.
- 8 лютого 2021 року Господарський суд м. Києва задовольнив клопотання ПриватБанку та залишив без руху позов ексакціонера банку Геннадія Боголюбова про повернення йому 33,25% акцій фінустанови з огляду на відсутність у позовній заяві всіх необхідних реквізитів.