Ексдружина колишнього власника ПриватБанку Боголюбова хоче відсудити у банку понад 700 млн грн

Олена Боголюбова від 2017 року намагається стягнути з держбанку понад 700 млн гривень, які були залучені у капітал установи під час процедури bail-in.

17 квітня у Верховному суді розглянуть касаційну скаргу ПриватБанку у справі № 201/473/17 за позовом Олени Боголюбової, ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова.

Як йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку, позивачка з 2017 року намагається стягнути з держбанку понад 700 млн гривень, які були залучені у капітал фінустанови під час процедури bail-in.

Суди попередніх інстанцій частково задовольнили вимоги Боголюбової та постановили стягнути з державного ПриватБанку більше 700 млн гривень.

"Банк в серпні 2022 року подав касаційну скаргу до Верховного Суду, черговий розгляд якої і призначено на 17 квітня 2024 року", – зазначили у фінустанові.

Також нагадали, що раніше Верховний Суд в подібних справах за позовами інших повʼязаних з банком осіб задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та скасував незаконні судові рішення про стягнення залучених у процедурі бейл-ін коштів з банку.

"ПриватБанк розраховує на неупереджений розгляд справи Олени Боголюбової, який триває у Верховному Суді вже півтора роки, та ухвалення законного та справедливого рішення відповідно до усталеної судової практики у подібних спорах", – додали у ПриватБанку.