Голови Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона з робочим візитом

Вони візьмуть участь у Весняних зборах МВФ і Групи Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня.

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний вирушили з робочим візитом до Вашингтона для роботи на Весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня.

Як повідомила пресслужба НБУ, у Вашингтоні також відбудуться конференція "Україна: Переосмислення. Інновації. Прорив" і партнерський форум Україна-США. Крім того, програма візиту передбачає участь керівництва НБУ в низці круглих столів, семінарів для інвесторів.

Заплановані також окремі двосторонні зустрічі з керівництвом МВФ, Світового банку, Європейської комісії, Європейського центрального банку, інших центробанків та інших міжнародних партнерів.

Представники Нацбанку обговорюватимуть виконання положень Програми за механізмом розширеного фінансування з МВФ та перебіг підготовки до її четвертого перегляду, перспективи економічного відновлення України та необхідні для цього складові, роль і можливості фінансового сектору.

На порядку денному буде також питання посилення санкційного тиску проти Росії та доступу України до знерухомлених суверенних активів РФ.