Держпідприємство "Антонов" перетворено на акціонерне товариство

Державне підприємство "Антонов" перетворено на акціонерне товариство (АТ), яке й надалі входитиме до структури АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Офіційно у новий статус «Антонов» переходить сьогодні, 12 квітня 2024 року. Нова повна назва звучатиме як Акціонерне товариство «АНТОНОВ», скорочена – АТ «АНТОНОВ». Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності – 100% акцій АТ «Антонов» є власністю держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корпоратизація "Антонов" - рішення, яке "відкриває нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів". Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами. Це може сприяти залученню додаткових фінансів для модернізації та розвитку підприємства.

"Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізовувати управлінські процеси. Ця трансформація дозволить нам більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів. Ми залишаємося вірними нашим цілям та принципам, зобовʼязуємось продовжувати свою діяльність, враховуючи соціальну відповідальність та етичну поведінку щодо наших працівників, зберігаючи та розвиваючи довіру наших замовників", – прокоментував в.о. генерального директора "Антонов" Євген Гаврилов.

Він запевнив, що команда підприємства забезпечить збереження попередніх домовленостей з усіма замовниками та партнерами і надалі дбатиме про інтереси своїх працівників.

Колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру через знищення літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення.