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Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії"

Посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення літака "Мрія" російськими окупантами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія".

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Втановлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів сім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Двом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

Фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 27 лютого минулого року Укроборонпром підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".

Його відновлення, за інформацією держконцерну, коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме чимало часу.

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