Головне за день. П'ятниця, 10 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,ворожі обстріли, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін в Києві, прощання з Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі). Яким запам’ятається 380-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили численні атаки росіян у районах населених пунктів Іванівське та Бахмут.

Загарбники не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля вороги зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Упродовж доби росіяни завдали 23 авіаційних та 4 ракетних ударів по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Також окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 10 березня – в новині.

Російські окупанти обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року. Ще троє – поранені. Їм 42, 52 та 57 років", - розповів Лисак.

Він зазначив, що через ворожий обстрілів зазнало руйнувань транспортне підприємство. Також було пошкоджено триповерхову будівлю і сім приватних будинків, господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін після зустрічі виступили зі спільною заявою.

Зеленський та Марін продовжуватимуть співпрацю задля створення міжнародного трибуналу і притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Також сторони погодилися працювати над використанням заморожених активів РФ для підтримки відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

Про що ще йдеться в заяві – в новині.

Так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди заґратували на 8,5 та 18,5 років ще двох українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.

Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Зазначається, що Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio. У полон до росіян потрапив у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".

23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

У Києві на Майдані Незалежності попрощалися з наймолодшим Героєм України – Дмитром Коцюбайлом (позивний Да Вінчі). Захисник загинув у бою під Бахмутом унаслідок осколкового поранення в шию.

Вшанувати памʼять героя, серед інших, прийшли президент України Володимир Зеленський та премʼєрка Фінляндії Санна Марін. Президент вручив родині загиблого відзнаку "Хрест бойових заслуг".

За даними журналістів, також прийшли Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко. Віддати шану героєві прийшли тисячі людей. Військового проводжали на колінах.

Учора прощання із військовим відбулося в його рідному селі – Бовшеві Івано-Франківської області, сьогодні вранці – в Михайлівському Золотоверхому Соборі.

Чоловічий монастир УПЦ МП (Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра) має до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Попередження надійшло від в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника. У ньому йдеться, що міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

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