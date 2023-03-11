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Росіяни імітують посилення військ на Запоріжжі, - ЦНС

Дані були отримані від осередків руху опору.

Росіяни імітують посилення військ на Запоріжжі, - ЦНС
Фото: vesti-ua.net

Російські окупанти на території тимчасово окупованої Запорізької області продовжують здійснювати заходи, які б зімітували суттєве нарощення сил і засобів на південному напрямку.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Дані були отримані від осередків руху опору на території тимчасово окупованої області.

"Дані заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій. Зокрема, спостерігається розосередження навколо м. Мелітополь таборів для підготовки мобілізованих громадян РФ, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у медіапросторі поширюються наративи щодо "успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів ЗС РФ". Вони нібито будуть застосовуватися надалі для проведення наступальних операцій на південному напрямку.

"Наряду із цим, активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України", - додали у ЦНС.

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Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що зараз Бахмут утримують, щоб виграти час для накопичення резервів та початку весняного контрнаступу.

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