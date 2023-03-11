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Повітряні Сили ЗСУ готові у найкоротші терміни направити бійців на навчання в Норвегію

Військові подякували за надані системи NASAMS.

Повітряні Сили ЗСУ готові у найкоротші терміни направити бійців на навчання в Норвегію
Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
Фото: Голос України

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що ПС готові у найкоротші терміни направити бійців зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію.

Заяву Олещука оприлюднила пресслужба Повітряних Сил.

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"Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем “NASAMS” для оборони повітряного простору України!", - наголосив генерал-лейтенант.

Олещук зазначив, що зенітний ракетний комплекс, який опанували українські військові, уже довів свою ефективність у нашій державі.

Нагадаємо, Норвегія та США нададуть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

Міністр оборони Олексій Резніков подякував норвезькому колезі Бйорну Граму за це рішення.

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