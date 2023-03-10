Норвегія та США нададуть Україні систему ППО NASAMS

Системи NASAMS вже використовуються в Україні.

Системи NASAMS під час навчань Ramstein Alloy на авіабазі Ліелварде, Латвія, 27 вересня 2022 року.

Норвегія та США нададуть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Дві нових вогневі установки NASAMS прибудуть на додаток до двох вогневих підрозділів, наданих США раніше.

Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

“Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе”, – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

Також Норвегія веде переговори з ЄС, котрий шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для нашої держави.