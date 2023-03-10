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Двоє жителів Дніпропетровщини загинули внаслідок російського артобстрілу

Ще троє отримали поранення.

Двоє жителів Дніпропетровщини загинули внаслідок російського артобстрілу

Російські окупанти обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїх сторінках у соцмережах.

"Загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року. Ще троє – поранені. Їм 42, 52 та 57 років", - розповів Лисак.

Він зазначив, що через ворожий обстрілів зазнало руйнувань транспортне підприємство. Також було пошкоджено триповерхову будівлю і сім приватних будинків, а також господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

Фото: Facebook/Сергій Лисак

"Наслідки атак ще уточнюються", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, російська армія 10 березня обстріляла Костянтинівку Донецької області. Поранено щонайменше шестеро мирних людей. Крім цього, за добу рашисти 79 разів обстріляли Херсонську область, там теж загинули мирні жителі.

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