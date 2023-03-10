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Зеленський і міністр оброни Норвегії обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України

Також ішлося про нарощування обсягів і темпів військової допомоги для Сил оборони.

Зеленський і міністр оброни Норвегії обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України
Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Норвегії за підтримку України в протидії енергетичному терору з боку Росії протягом минулої зими. Також ішлося про нарощування обсягів і темпів військової допомоги для Сил оборони.

"Наш ключовий пріоритет незмінний – зміцнення Збройних Сил. Нарощування постачання зброї та пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги", – наголосив Президент.

Зеленський і Грам обговорили також посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

Нагадаємо, раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

Також Норвегія веде переговори з ЄС, котрий шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для нашої держави.

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