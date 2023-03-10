Зеленський і міністр оброни Норвегії обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський подякував Норвегії за підтримку України в протидії енергетичному терору з боку Росії протягом минулої зими. Також ішлося про нарощування обсягів і темпів військової допомоги для Сил оборони.
"Наш ключовий пріоритет незмінний – зміцнення Збройних Сил. Нарощування постачання зброї та пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги", – наголосив Президент.
Зеленський і Грам обговорили також посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.
Нагадаємо, раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.
Також Норвегія веде переговори з ЄС, котрий шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для нашої держави.