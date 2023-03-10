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Порошенко передав підрозділу радіотехнічної бригади на півдні України вантажівку та техніку

Черга на вантажівки розписана на 150 машин, зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав підрозділу радіотехнічної бригади, яка забезпечує охорону повітряного простору на півдні України, вантажівку DAF та техніку, яку вони замовляли. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Ви їх ніколи не бачите, але можливо саме ваше життя врятоване ними. Ці хлопці першими знають, коли на тому боці підіймається ворожа авіація. Вони визначають, де летить ракета чи ворожий літак, і знають як зробити так, щоб вони «впали» раніше. Щоб кожен «шахед» та С-300 приземлились не на ТЕЦ чи житловий будинок, а вибухнули в повітрі», – пояснив Порошенко.

«Привезли хлопцям DAF, його давно просили. На ці вантажівки стоїть черга, яка вже розписана на 150 машин. Вантажівки хороші, надійні, з гарною прохідністю», – говорить Порошенко. Крім того, військовим привезли запасні шини, монітори, генератор та іншу необхідну техніку.

«Підтримка наших воїнів сьогодні є сенсом нашого життя. Мені дуже приємно бути серед справжніх героїв, тут, на Півдні. І наше головне завдання – продовжувати підсилювати хлопців», – резюмував Порошенко.

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