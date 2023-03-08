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Генеральний секретар ООН прибув до Києва

Він обговорюватиме зернову ініціативу. 

Генеральний секретар ООН прибув до Києва
Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генсек Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш прибув до Києва. Він приїхав для обговорення зернової ініціативи.

Про це повідомили в твіттері речника ООН.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш у Києві. Пізніше сьогодні він зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві для обговорення продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх аспектах, а також інших актуальних питань", – йдеться у повідомленні.

Це – третій візит Гутерреша до України за рік. Улітку 2022 він виступив посередником в зерновій угоді, завдяки якій вдалося розблокувати експорт українського зерна з портів Одеської області. Сторонами договору стали Україна-Туреччина-ООН та Туреччина-Росія-ООН. 

17 листопада зернову ініціативу продовжили ще на 120 днів, однак РФ штучно гальмує перевірку суден у Босфорі. 

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