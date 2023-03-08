Генеральний секретар ООН прибув до Києва

Генсек Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш прибув до Києва. Він приїхав для обговорення зернової ініціативи.

Про це повідомили в твіттері речника ООН.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш у Києві. Пізніше сьогодні він зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві для обговорення продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх аспектах, а також інших актуальних питань", – йдеться у повідомленні.

Secretary-General @antonioguterres is in Kyiv. Later today, he will meet @ZelenskyyUa in Kyiv to discuss the continuation of the Black Sea Grain Initiative in all its aspects, as well as other pertinent issues. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) March 8, 2023

Це – третій візит Гутерреша до України за рік. Улітку 2022 він виступив посередником в зерновій угоді, завдяки якій вдалося розблокувати експорт українського зерна з портів Одеської області. Сторонами договору стали Україна-Туреччина-ООН та Туреччина-Росія-ООН.

17 листопада зернову ініціативу продовжили ще на 120 днів, однак РФ штучно гальмує перевірку суден у Босфорі.