Зернову угоду продовжили ще на 120 днів

Україна пропонує збільшити кількість портів, з яких здійснюється експорт. Відповідь на цю ініціативу очікується.

У Стамбулі ще на 120 днів продовжили зернову угоду, згідно з якою з українських портів здійснюється експорт агропродукції.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина", – повідомив міністр Кубраков.

Україна офіційно запропонувала продовжити ініціативу щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв. Відповідь на пропозицію очікується.

Термін 120-денної зернової ініціативи, що запрацювала в липні за сприяння Туреччини і ООН, спливає в листопаді. За цей час понад 10 млн тонн української агропродукції отримали країни, які її потребували, зокрема й ті, що були на межі голоду. Крім продажу, Україна відправляла зернові й безкоштовно, як гуманітарну допомогу, наприклад, до Сомалі та Ефіопії.

Зернова ініціатива була запущена через блокування росіянами українських портів. Росія погодилась підписати угоду з Туреччиною і ООН, гарантувавши безпечний вихід суден зі збіжжям з трьох портів Одеської області в обмін на їх перевірку турецькою стороною. Однак у жовтні Москва вирішила в односторонньому порядку вийти з угоди. На реалізацію зернового коридору значного впливу це не мало – судна продовжували експорт. Після переговорів з президентом Туреччини Ердоганом і генсеком ООН Гутеррешом росіяни вирішили повернутися до реалізації зернового коридору.

Президент Володимир Зеленський пропонував додати до трьох одеських портів, із яких здійснюється експорт, ще два: Миколаїв і Ольвія.