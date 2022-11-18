Переговори не можуть припинити війну Росії проти України, – експрофесор військової історії США

Конфлікт нерозв’язний, поки в Кремлі править путінізм і переговори не змінять цієї реальності, заявив Фредерік Каган.

Переговори не можуть припинити війну Росії проти України, вони можуть лише призупинити її.

Про це йдеться у дописі колишнього професора військової історії Військової академії США у Вест-Пойнті, директора проєкту “The Critical Threats Project” Фредеріка Кагана.

“Відновлене російське вторгнення в лютому 2022 року після восьми років смертоносного “припинення вогню” після перших російських вторгнень 2014 року демонструє, що президент Росії Володимир Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ. Опір України вторгненню цього року свідчить про те, що українці так просто не здадуться”, – зазначає він.

Каган зазначає, що конфлікт нерозв’язний, поки в Кремлі править путінізм і переговори не змінять цієї реальності. Вони можуть лише створити умови, за яких Путін або наступник Путіна обмірковуватимуть про відновлення наступу на незалежність України.

“Перш ніж тиснути на Україну, щоб вона попросила Росію про переговори, ми повинні вивчити умови, які Україна може запропонувати Росії, небезпеку пропозиції цих умов і, що важливіше, ймовірність того, що Путін прийме їх”, – додав Каган.

За його словами, дискусії про доцільність переговорів України з позиції сили, поки ЗСУ перемагають, базуються на помилковій передумові. Україна звільнила майже половину території, яку Росія захопила після відновлення свого вторгнення в лютому 2022 року, тобто Росія все ще має більше половини території, яку вона незаконно окупувала.

“Україна має імпульс у цьому конфлікті, але ще не має переваги. Її позиція на переговорах сильніша, ніж тоді, коли російські війська наступали на додаткові критичні міста та регіони, але ще недостатньо сильна, щоб створити хороші умови для переговорів”, – йдеться у дописі.

За словами Кагана, прихильники переговорів мають чітко розуміти ще один ключовий момент – перемовини на цьому етапі конфлікту не призведуть до додаткових територіальних поступок Росії.

Путін оголосив про офіційне приєднання до Росії великих територій України, які він не контролює. Він може погодитися на припинення вогню, яке неофіційно визнає, що Україна може отримати ці регіони, але він не погодиться на угоду, яка вимагає від неї добровільного відходу від земель, які, як він стверджував, тепер є частиною Росії. “Не на цьому етапі війни, коли прибуває російське підкріплення, а Захід наближається до холодної зими, яка, як сподівається Путін, зламає його бажання продовжувати підтримувати Україну”, – зазначив автор.

Дії Путіна показують, що він ще не вірить, що він програв цю війну, що він її програє або навіть що він не зможе отримати більше землі унаслідок бойових дій. Російські війська навіть зараз схиляються до відновлення наступу на Донеччині. У цих умовах Путін не піде на поступку, яка здасться йому вкрай принизливою, і не відмовиться від оголошених ним анексій або не виведе свої війська з районів, які вони нині контролюють. Припинення вогню у кращому разі заморозить лінії там, де вони є.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримував сигнали від іноземних партнерів про бажання президента РФ вести прямі переговори з Україною. Зеленський у відповідь на це запропонував публічний формат перемовин.