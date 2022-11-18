Транспортування смертоносної зброї до України є одним з ключових доказів у позові до РФ, – МЗС

Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом нашої держави до Росії, що нині розглядається Міжнародним судом ООН.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що 17 листопада Окружний суд міста Гаага визнав винними й засудив до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були посібниками в збитті літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура. У результаті цього страшного злочину 298 невинних людей, зокрема 80 дітей, втратили свої життя.

“Рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини”, – йдеться у заяві.

Воно стало можливим завдяки тривалій і кропіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи, активною учасницею якої є і Україна.

“Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться”, – додали у МЗС.

Окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава. Передача злочинцям ЗРК “Бук” є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Дипломати додали, що Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17 і їхніх рідних.

Нагадаємо, суд у Нідерландах визнав винними у збитті цивільного літака рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Їх приговорили до пожиттєвого позбавлення волі та сплати 16 млн євро компенсації родинам загиблих.

Суд визнав, що вони винні в доставці ЗРК "Бук" з Росії, збитті з нього літака і вбивстві 298 людей, які були на борту. При цьому встановлено, що "Бук" призначався для збиття військових літаків і гелікоптерів і Гіркін не знав, що збили цивільний. Чоловіки не користуються жодним імунітетом від судового переслідування, оскільки вони не були членами російських збройних сил.

У рішенні суду також зазначено, що Росія контролювала сили бойовиків на сході України під час збиття літака рейсу МН17.