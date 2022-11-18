Головне за день. П’ятниця, 18 листопада

Удари української авіації, розстріл окупантами цивільних на Херсонщині, скандал через реакцію Москви на вирок суду в Гаазі, диверсія на "Північних потоках". Яким запам’ятається 268-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку на Луганщину.

Упродовж 18 листопада росіяни завдали п'ятьох ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.

Українська авіація 18 листопада завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів ворога та залізничний міст.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 18 листопада – в нашій новині.

Із Нікополя, де проживало близько 110 тисяч осіб, виїхало 70% мешканців, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Майже 70% людей з Нікополя поїхали. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара через річку Дніпро. Відстань між Енергодаром і Нікополем – від 4 до 19 кілометрів", – сказав він.

Лукашук відзначив, що у Нікополі продовжують працювати великі підприємства, і що люди отримують порівняно більші зарплати. "Люди виїжджають на ніч, а вдень повертаються і працюють", – додав голова облради.

Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності керівника однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, якому напередодні оголосили підозру.

"Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх «агітках» він закликав до захоплення державної влади і порушення кордону нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви і планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Нагадаємо, вочевидь, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, в якого раніше проводилися обшуки, внаслідок чого Іонафану висунули підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За якими ще статтями слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру — в нашій новині.

За останній місяць дві третини загиблих пішоходів загинули на дорогах у темну пору доби, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Ми всі бачимо, що відбуваються віялові відключення світла, у тому числі у темну пору доби. Крім того, зима збільшує нічний час, тому питання безпеки на дорогах є одним із головних наших пріоритетів", - сказав міністр.

Очільник МВС наголосив, що існує лише одне просте правило: треба бути видимим. Для цього використовуються світловідбивальні стрічки безпеки, які можна самостійно придбати.

Нагадаємо, у зв'язку з регулярним вимкненням світла почастішали випадки загибелі пішоходів.

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели огляд місця розстрілу семи цивільних, серед яких неповнолітня дівчина.

"За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", – повідомив Офіс генерального прокурора.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину поховали батьки на місцевому кладовищі.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Уряд Нідерландів викликав посла Росії, щоб висловити протест через реакцію Москви на вирок суду в Гаазі у справі про збиття рейсу MH17.

Росія заявила, що суд перебував під "безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків".

Міністр закордонних справ Вопке Гукстра назвав відповідь Росії на це рішення "абсолютно огидною".

Нагадаємо, суд у Нідерландах визнав винними у збитті цивільного літака рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Вирок — пожиттєве позбавлення волі та сплата 16 млн євро компенсації родинам загиблих.

Прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу з двох "Північних потоків". Прокурор, який веде розслідування пошкодження газопроводів, підтвердив, що інцидент є диверсією.

"Під час огляду місця злочину, проведеного на місці в Балтійському морі, було зроблено велику кількість вилучень, а територія була ретельно задокументована. Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох знайдених сторонніх предметах. Триває поглиблена аналітична робота, щоб мати змогу зробити точніші висновки щодо інциденту", – заявив прокурор Матс Люнгквіст. Підозрюваних він не назвав і додав, що розслідування триває.

Нагадаємо, 27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні. Пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів.

29 вересня стало відомо, що берегова охорона Швеції виявила четверте джерело витоку газу з трубопроводів, прокладених між Росією та Європою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!