Росіяни на Херсонщині обстріляли чергу за хлібом, п'ятеро поранених

Російські війська обстріляли у селищі Херсонської області гуманітарну точку під час видачі хліба. Внаслідок цього поранено п'ятьох осіб.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.

"Херсонська область. Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", - написав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл "жалюгідною тактикою "совків" і наголосив, що всі ці злочини стануть доказами для трибуналу щодо РФ.

За його словами, кожна така деталь у пазлі злочинів росії буде доказом для трибуналу, майбутніх покарань та компенсацій українцям.

"Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло", - сказав голова ОП.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що на звільненій Херсонщині авто підірвалося на російській міні. В результаті є загиблі та поранені цивільні люди.