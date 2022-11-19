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Росіяни на Херсонщині обстріляли чергу за хлібом, п'ятеро поранених

Керівник Офісу президента  назвав обстріл "жалюгідною тактикою "совків".

Росіяни на Херсонщині обстріляли чергу за хлібом, п'ятеро поранених
Фото: скріншот відео

Російські війська обстріляли у селищі Херсонської області гуманітарну точку під час видачі хліба. Внаслідок цього поранено п'ятьох осіб.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.

"Херсонська область. Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", - написав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл "жалюгідною тактикою "совків" і наголосив, що всі ці злочини стануть доказами для трибуналу щодо РФ. 

За його словами, кожна така деталь у пазлі злочинів росії буде доказом для трибуналу, майбутніх покарань та компенсацій українцям.

"Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло", - сказав голова ОП.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що на звільненій Херсонщині авто підірвалося на російській міні. В результаті є загиблі та поранені цивільні люди.

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