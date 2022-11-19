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На Донеччині прикордонники збили російський безпілотник із антидронової рушниці

По БПЛА, який втратив орієнтацію у просторі й завис у повітрі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

На Донеччині прикордонники збили російський безпілотник із антидронової рушниці
Фото: ДПСУ

На Донеччині прикордонники з антидронової рушниці дезактивували ворожий безпілотник.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"У складі Сил оборони України на східному фронті виконують завдання прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам. Озброєні антидроновими рушницями прикордонники прикривають наші сили від безпілотної авіації противника, передусім коптерного типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями з використанням антидронового комплексу вдалося збити квадрокоптер противника.

"Помітивши над позиціями проліт коптера окупантів оператору технологічної рушниці вдалося заглушити сигнали й зв’язок дрона. По БПЛА, який втратив орієнтацію у просторі й завис у повітрі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучним пострілом ворожого птаха було збито", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, 17 листопада на Херсонщині ЗСУ збили два російські безпілотники.

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