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До Херсона прибула команда Мінреінтеграції на чолі з Верещук

Урядовці поспілкуються з жителями міста та місцевою владою.

До Херсона прибула команда Мінреінтеграції на чолі з Верещук
Фото: Мінреінтеграції

Сьогодні до звільненгого Херсона прибула команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на чолі з віцепрем’єр-міністром Іриною Верещук.

Про це повідомила пресслужба міністерства у Telegram.

Зазначається, що делегація прибула ранковим потягом Перемоги.

У Херсоні урядовці поспілкуються з жителями міста та місцевою владою, з’ясують невідкладні потреби та визначаться з алгоритмом надання допомоги.

Також заплановані візити до відділень Укрпошти та держбанків, які відновили роботу та вже забезпечують соціальні виплати.

"Багатодітні сім’ї отримають комплекти зимового одягу для своєї малечі. Його команда Мінреінтеграції доставила спільно з ЮНІСЕФ", - зазначили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше в Херсон доставили понад 2 тис. посилок, відправлених ще до окупації міста росіянами.

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