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До звільненого Херсона прибув перший потяг. Відео

Ним приїхали близько 200 пасажирів. 

До звільненого Херсона прибув перший потяг. Відео
Фото: скрін

До Херсона прибув перший за час повномасштабного вторгнення Росії потяг. Учора ввечері він вирушив зі столичного Центрального вокзалу, а вже зранку прибув до деокупованого міста.

Відповідне відео опублікувало Суспільне. Херсон. 

Поїзд привіз 200 пасажирів, яку придбали квитки в межах програми "До перемоги". Вона дозволяє купити квитки до тимчасово захоплених ворогом міст, а потім, після їх звільнення, скористатися ними. 

Вагони потягу "До перемоги" розписані українськими митцями. 

Залізничне сполучення з Херсоном відновили через тиждень після деокупації. З Києва потяг відправлятиметься по парних числах, з Херсона – по непарних. 

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