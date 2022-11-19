До звільненого Херсона прибув перший потяг. Відео

До Херсона прибув перший за час повномасштабного вторгнення Росії потяг. Учора ввечері він вирушив зі столичного Центрального вокзалу, а вже зранку прибув до деокупованого міста.

Відповідне відео опублікувало Суспільне. Херсон.

Поїзд привіз 200 пасажирів, яку придбали квитки в межах програми "До перемоги". Вона дозволяє купити квитки до тимчасово захоплених ворогом міст, а потім, після їх звільнення, скористатися ними.

Вагони потягу "До перемоги" розписані українськими митцями.

Залізничне сполучення з Херсоном відновили через тиждень після деокупації. З Києва потяг відправлятиметься по парних числах, з Херсона – по непарних.