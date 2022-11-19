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У Запоріжжі понад 60 будинків лишаються без опалення після удару росіян

Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. 

У Запоріжжі понад 60 будинків лишаються без опалення після удару росіян
Фото: unian.net

Внаслідок удару, який російські окупанти завдали по Запоріжжю в ніч проти 19 листопада, частина міста залишилася без центрального опалення. 

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наслідком нічного удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста", – написав Старух. 

За інформацією голови ОВА, вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія до 123 багатоповерхових будинків, у яких проживає понад 17 000 абонентів.

"Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло вже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – 23:00 сьогоднішнього дня", – повідомив Старух.

Нагадаємо, що уночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя, попередньо сімома ракетами. Пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. 

Також на місці обстрілу Вільнянська Запорізької області виявили тіла ще кількох жертв. За даними Офісу генпрокурора, загинули 10 людей. 

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