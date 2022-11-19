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У Луганській області зафіксували перекинуті з Херсонського напрямку підрозділи окупантів

У сусідньому населеному пункті росіяни посилили перевірку місцевих після вогневого ураження їхньої позиції.

У Луганській області зафіксували перекинуті з Херсонського напрямку підрозділи окупантів
Окупанти (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Новоайдарі Луганської області зафіксовано переміщення окремих підрозділів окупантів,які були перекинуті з Херсонського напрямку. 

У сусідньому Денежниковому посилили перевірки місцевих. Про це повідомили в Телеграм Луганської ОВА.  

Перевірки мирних людей противник посилив після того, як 15 листопада внаслідок обстрілу втратив близько 50 осіб загиблими і пораненими. 

Роздача повісток триває у Новопскові. Насамперед їх отримуючть ті, хто має псевдопаспорт, виданий терористичним формуванням "ЛНР", і ті, хто перебуває на обліку в росіян. 

У ОВА додали, що до Чеченської республіки прибули 200 так званих важких підлітків із різних суб'єктів Росії, а також з окупованої Луганської області. Ці підлітки перебувають на обліку у відповідних органах.

У Чеченській республіці з ними збираються проводити "профілактичні роботи" задля військово-патріотичного виховання.

Протягом 18 листопада росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Нагадаємо, в листопаді сили оборони звільнили від окупантів Макіївку Луганської області. У селищі майже не залишилося вцілілих будинків. 

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