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За жовтень ЗСУ збили з винищувачів два російських безпілотники "Ланцет", які "практично неможливо" знищити, – BBC Україна

Окупанти масово використовують такі апарати. 

За жовтень ЗСУ збили з винищувачів два російських безпілотники "Ланцет", які "практично неможливо" знищити, – BBC Україна
ланцет

З липня російська армія активізувала використання безпілотників власного виробництва "Ланцет". Кремлівські воєнкори масово вихваляють цей апарат, а міноборони Росії стверджувало, що протидіяти їм майже нереально, йдеться у матеріалі BBC Україна

"Завдяки протилазерному захисту перехопити чи знищити БПЛА практично неможливо", – заявляли в російському МО.

Однак ЗСУ мають іншу думку. Перший такий БпЛА українські сили знищили в липні в повітрі над Запорізькою областю. Військові публікували відповідні фотодокази.

Другий такий апарат збили через тиждень у Миколаївській області – "Ланцет" тоді намагавя атакувати радіолокаційну станцію. 

В жовтні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що змогли збити два "Ланцети" за допомогою винищувача.

Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ, спеціаліст з розробки дронів Юрій Касьянов зазначив, що зараз Росія має перевагу в безпілотниках. 

"Противник вже почав масово застосовувати дрони-камікадзе типу "Куб" і "Ланцет", а ми все робимо із запізненням", – пояснив він ВВС.

Касьянов додав, що російський "Куб" працює на дальності 10-20 км і несе боєприпас до 3 кг.

"Зазвичай він використовується не для ураження техніки, а для подавлення вогневих точок противника, знищення особового складу чи неброньованої техніки, наприклад вантажівок", – повідомив Касьянов.

Схожі параметри має і "Ланцет". Його бойова частина 3-5 кг, а дальність польоту – приблизно 40 км. Іранські "шахеди" мають у десять разів більшу бойову частину, ніж у "Ланцета". 

Однак Юрій Касьянов наголошує на тому, що ці БпЛА не варто порівнювати, бо вони виконують кардинально відмінні задачі. Іранський дрон використовується для ураження великих інфраструктурних об'єктів у глибині території противника, то "Ланцет" – це безпілотник поля бою. 

"Я вважаю, що застосування БПЛА типу "Ланцет" на полі бою безумовно дає певні переваги противнику. Але водночас я не можу сказати, що застосування такого роду зброї може якось кардинально відбитися на перебігу і характері війни. Ні, це не вплине на підсумок війни", – вважає Касьянов. 

Нагадаємо, минулого тижня окупанти атакували "Ланцетами" напрямки звільнених від окупантів населених пунктів Херсонської області. 7 листопада такий апарат сили оборони збили в Луганській області. 

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