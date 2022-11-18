Прокуратура підозрює мешканок окупованого Токмака у пособництві державі-агресору

Жінки схиляли педагогів та вихователів підтримувати рішення та дії окупантів.

Керівниця відділу освіти Токмацької міськради та її заступниця добровільно впроваджували російські стандарти освіти у навчальних закладах окупованого росіянами Токмака у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“За даними слідства, керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця після захоплення Токмака добровільно приєднались до процесу так званої “деукраїнізації” освіти у навчальних закладах міста, розпочатого окупаційною владою”, - повідомили в прокуратурі.

З червня жінки спільно з представниками окупаційної адміністрації організували серед працівників закладів освіти масові зібрання, на яких схиляли педагогів та вихователів підтримувати рішення та дії окупантів.

Вони повідомили освітян про необхідність офіційно оформитись до шкіл та дитсадків через незаконно створений виконавчий орган – “Департамент образования”. В подальшому всі робота мала організовуватись виключно за освітніми стандартами країни-агресора.

Правоохоронці повідомили двом громадянкам України про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, працівники поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра обіймала посаду в пенсійному фонді Ізюмського району Харківської області під час окупації.