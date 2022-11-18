З Нікополя виїхало 70% мешканців, - облрада

На Дніпропетровщині з Нікополя, де проживало близько 110 тисяч осіб, виїхало 70% мешканців.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує ZN.ua.

"Майже 70% людей з Нікополя поїхали. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара через річку Дніпро. Відстань між Енергодаром і Нікополем – від 4 до 19 кілометрів", – сказав він.

Лукашук відзначив, що у Нікополі продовжують працювати великі підприємства і що люди отримують порівняно більші зарплати. "Люди виїжджають на ніч, а вдень повертаються і працюють", – додав голова облради.

Нагадаємо, що вночі 18 листопада російські війська обстрілювали Дніпропетровщину з ракетних систем залпового вогню. Росіяни кілька разів накрили з РСЗВ Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів.