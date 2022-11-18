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Окупанти перекидають окремі підрозділи в Луганську область, - Генштаб

Генштаб підтвердив втрати загарбників в Херсонській області за попередні дні. 

Окупанти перекидають окремі підрозділи в Луганську область, - Генштаб
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом 18 листопада росіяни завдали п'ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка в Луганській області та Колодязі і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне в Донецькій області;

на Авдіївському напрямку - з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;на Новопавлівському напрямку - з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя в Донецькій області;

на Запорізькому напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка - Донецької;

на Криворізькому напрямку - з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що у Херсонській області.

На Херсонському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли, зокрема, потрапили райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

Окрім того, Генштаб підтвердив втрати загарбників в Херсонській області за попередні дні. Так, у Скадовську, в результаті ураження району зосередження ворога, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в Чаплинці підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в Новоайдарі в Луганській області зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських військ з Херсонського напрямку.

Задля нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій загарбники планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Тим часом українська авіація протягом 18 листопада завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів ворога та залізничний міст.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 83 460 військових.

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