"У найтемніші часи все ще є світло": Британія забезпечить українських військових багаторазовими запальничками

Українські війскьові, що проходять навчання на території Великої Британії, отримають у дарунок багаторазові запальнички.
Про це йдеться у повідомленні міністерства Великої Британії в твіттері.
Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2022
A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.
Engraved with the message:
“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”
🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/OfubyryTA8
"Серед зимового комплекту, який надається українським новобранцям, які навчаються на території Великої Британії, буде спеціальний знак підтримки. Багаторазова запальничка, найкращий друг солдата протягом багатьох поколінь", – зазначили в повідомленні.
Міноборони опублікувало відео з такою запальничкою. На ній є гравіювання українського герба. "У найтемніші часи все ще є світло", – зазначено у ролику.
Українські військові тренуються на території Великої Британії із 2014 року. Крім британських інструкторів, їх навчають військові фахівці й інших країн.