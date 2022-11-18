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"У найтемніші часи все ще є світло": Британія забезпечить українських військових багаторазовими запальничками

Це – спеціальний знак підтримки. 

Українські війскьові, що проходять навчання на території Великої Британії, отримають у дарунок багаторазові запальнички.

Про це йдеться у повідомленні міністерства Великої Британії в твіттері.

"Серед зимового комплекту, який надається українським новобранцям, які навчаються на території Великої Британії, буде спеціальний знак підтримки. Багаторазова запальничка, найкращий друг солдата протягом багатьох поколінь", – зазначили в повідомленні.

Міноборони опублікувало відео з такою запальничкою. На ній є гравіювання українського герба. "У найтемніші часи все ще є світло", – зазначено у ролику. 

Українські військові тренуються на території Великої Британії із 2014 року. Крім британських інструкторів, їх навчають військові фахівці й інших країн. 

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