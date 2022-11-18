"У найтемніші часи все ще є світло": Британія забезпечить українських військових багаторазовими запальничками

Українські війскьові, що проходять навчання на території Великої Британії, отримають у дарунок багаторазові запальнички.

Про це йдеться у повідомленні міністерства Великої Британії в твіттері.

Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.



A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.



Engraved with the message:

“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”



🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/OfubyryTA8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2022

"Серед зимового комплекту, який надається українським новобранцям, які навчаються на території Великої Британії, буде спеціальний знак підтримки. Багаторазова запальничка, найкращий друг солдата протягом багатьох поколінь", – зазначили в повідомленні.

Міноборони опублікувало відео з такою запальничкою. На ній є гравіювання українського герба. "У найтемніші часи все ще є світло", – зазначено у ролику.

Українські військові тренуються на території Великої Британії із 2014 року. Крім британських інструкторів, їх навчають військові фахівці й інших країн.