Вибухи на "Північних потоках" були диверсією, – прокуратура Швеції

Прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу з двох "Північних потоків". Прокурор, який веде розслідування пошкодження газопроводів, підтвердив, що інцидент є диверсією, пише The Guardian.

"Під час огляду місця злочину, проведеного на місці в Балтійському морі, було зроблено велику кількість вилучень, а територія була ретельно задокументована. Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох знайдених сторонніх предметах. Триває поглиблена аналітична робота, щоб мати змогу зробити точніші висновки щодо інциденту", – заявив прокурор Матс Люнгквіст.

Підозрюваних він не назвав і додав, що розслідування триває.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні. Пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів.

29 вересня стало відомо, що берегова охорона Швеції виявила вже четверте джерело витоку газу з трубопроводів, які прокладені між Росією та Європою.

З початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею.

7 жовтня Швеція оприлюднила попередні результати розслідування, в яких диверсія називалася причиною вибухів.