Угорщина зібралась "реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва" і прийняла іранську делегацію

Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто виявив бажання "реінтегрувати" Іран у систему міжнародного співробітництва. Він прийняв з візитом міністра економіки Ірану Сейєда Ехсана Хандузі.

Про це Сіярто написав у фейсбук.

"У світі багато проблем, останніми днями ми побачили, як легко конфлікти стають неконтрольованими. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, припинивши якомога більше конфліктів.Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед у плані стабільності всієї ситуації на Близькому Сході. Нормалізацію ситуації має сенс почати з економічної співпраці. Наш гість – міністр економіки Ірану Сейєд Ехсан Хандузі", – заявив він.

Іранський міністр прибув до Угорщини для участі в засіданні спільного економічного комітету.

Візит відбувся у той час, як світ посилює санкції проти Ірану. Іран і раніше був визнаний країною-спонсором тероризму, а зараз, коли доведено постачання Росії безпілотників, якими бʼють по українцях, його ізоляція поглиблюється.