Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
ГоловнаСвіт

Угорщина зібралась "реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва" і прийняла іранську делегацію

"У світі багато проблем", вважає Сіярто. 

Угорщина зібралась "реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва" і прийняла іранську делегацію
Фото: Szijjarto Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто виявив бажання "реінтегрувати" Іран у систему міжнародного співробітництва. Він прийняв з візитом міністра економіки Ірану Сейєда Ехсана Хандузі.

Про це Сіярто написав у фейсбук. 

"У світі багато проблем, останніми днями ми побачили, як легко конфлікти стають неконтрольованими. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, припинивши якомога більше конфліктів.Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед у плані стабільності всієї ситуації на Близькому Сході. Нормалізацію ситуації має сенс почати з економічної співпраці. Наш гість – міністр економіки Ірану Сейєд Ехсан Хандузі", – заявив він. 

Іранський міністр прибув до Угорщини для участі в засіданні спільного економічного комітету.

Візит відбувся у той час, як світ посилює санкції проти Ірану. Іран і раніше був визнаний країною-спонсором тероризму, а зараз, коли доведено постачання Росії безпілотників, якими бʼють по українцях, його ізоляція поглиблюється. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також