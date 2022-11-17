Заснокник Fortescue Metals Group готовий виділити Україні $500 млн на відновлення знищеної війною інфраструктури

Він вважає, що знищені росіянами обʼєкти можна замінити сучаною зеленою інфраструктурою.

Засновник Fortescue Metals Group Ltd. австралійський бізнесмен Ендрю Форрест пообіцяв виділити Україні $500 мільйонів на модернізацію пошкодженої і зруйнованої інфраструктури. Про це він сказав на Новому економічному форумі (NEF) Bloomberg, що завершився у четвер у Сінгапурі.

Обговорення пропозиції з президентом України Зеленським, президентом США Байденом, головним виконавчим директором BlackRock Inc. Ларрі Фінком та іншими тривали з березня. Програма спрямована на залучення підтримки суверенних фондів, благодійників, установ та інших інвесторів. Загалом на відновлення інфраструктури хочуть залучити щонайменше $25 млрд.

"Те, що знищили росіяни, можна легко замінити новітньою, найсучаснішою зеленою та цифровою інфраструктурою", – сказав Форрест в інтерв’ю Bloomberg TV у кулуарах NEF.

Він додав, що "ці кошти будуть готові до використання, коли український уряд і український народ скажуть про це".

Ендрю Форрест – колишній генеральний директор австралійської гірничовидобуваної Fortescue Metals Group.