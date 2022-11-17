За час війни Росія могла втратити понад 400 шпигунів, – очільник британської військової розвідки

За час війни Росії проти України російська розвідувальна мережа за кордоном зазнала найсильнішого удару в сучасній історії.

Про це заявив глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум, пише BBC.

Маккаллум зазначив, що Великобританія має бути готовою до агресії з боку Росії ще протягом багатьох років.

У щорічному звіті, присвяченому погрозам, які стоять перед Великобританією, глава контррозвідки повідомив, що у всьому світу було видворено понад 600 співробітників російських посольств. З них, за його словами, понад 400, швидше за все, були шпигунами.

“Це завдало найсильнішого в найближчій європейській історії стратегічного удару по російській розвідці”, – зазначив Маккаллум.

З однієї лише Великобританії було вигнано 23 російські шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям, заявив глава МІ-5.

Крім того, більш ніж сотні росіян, якими Москва мала намір замінити зміщених дипломатів, відмовили в дипломатичній візі з міркувань національної безпеки. “Нам не можна заспокоюватися, ми маємо бути готові до відкритої чи прихованої агресії Росії проти Великобританії найближчими роками”, – додав шеф британської контррозвідки.

За його словами, Росія і далі буде загрозою для британців – як через шпигунів і кібератаки, так і через навмисне підвищення цін на енергоносії та цілеспрямовану дезінформацію населення.

“Вони продовжать завдавати своїх ударів”, – застеріг він.

Нагадаємо, у жовтні військова контррозвідка Німеччини повідомила про підвищену активність іноземних розвідок.

Наприкінці серпня російські агенти намагалися вивідувати інформацію про навчання українських військових, які освоюють західні системи озброєння. Контррозвідка помітила підозрілі авто неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер у Баварії.