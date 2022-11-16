Німеччина запропонує свої військові літаки, аби допомогти патрулювати повітряний простір Польщі

Якщо польська сторона захоче, місія може стартувати навіть завтра, 17 листопада, додали в німецькому міноброни.

Німеччина запропонує направити свої військові літаки для підтримки патрулювання повітряного простору Польщі, повідомляє The Guardian.

Про це заявив речник міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс.

"Як негайну реакцію на інцидент у Польщі ми запропонуємо посилити охорону повітряного простору бойовими повітряними патрулями над її повітряним простором за допомогою німецьких Eurofighter", - зазначив Тільс.

За його словами, місія може стартувати навіть завтра, 17 листопада, якщо цього захоче польська сторона.

Речник німецького МЗС зазначив, що патрулювання можуть запустити з німецьких авіабаз, щоб не було потреби перебазовувати літаки до Польщі.

Відповідну ініціативу має обговорити сьогодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зі своїм польським колегою.

Нагадаємо, лідери країн НАТО та G7, які беруть участь у саміті G20 на Балі, засуджують "варварські ракетні удари Росії по українських містах" та пропонують підтримку у розслідуванні вибухів у Польщі.

Окрім цього, президент Байден запропонував повну підтримку США та допомогу Польщі в розслідуванні падіння ракет на її територію.