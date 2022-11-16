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Міжнародна платіжна система Payoneer припиняє роботу в РФ і закриває всі акаунти російських клієнтів

Вони зможуть вивести кошти до 16 грудня.

Міжнародна платіжна система Payoneer припиняє роботу в РФ і закриває всі акаунти російських клієнтів
Фото: Depositphotos/prykhodov

Міжнародна платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни, які користуються Payoneer, отримали на свої електронні пошти відповідне повідомлення.

У березні компанія призупинила діяльність в РФ, лише закривши реєстрацію нових акаунтів. Щоправда, обійти це обмеження вдавалося через VPN та інші схожі сервіси.

Жителі РФ через Payoneer могли отримувати оплату з сайтів Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock, які підтримують роботу цієї платіжної системи.

Тепер через операційні обмеження компанія не зможе надавати послуги клієнтам з РФ. Їхні акаунти закриють до 16 грудня.

Нагадаємо, в березні крім Payoneer у Росії припинили роботу також Puma, Adobe та IBM.

За даними Інституту керівників вищої ланки Єльського університету, понад 1000 компаній припинило роботу в Росії. Тим часом майже 400 світових корпорацій продовжують працювати в Росії і фінансувати війну.

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