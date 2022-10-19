Понад 1000 компаній припинило роботу в Росії, залишаються 238

Серед тих, хто залишився фінансувати держав-терориста, - Benetton, Diesel, Emirates Airlines, Giorgio Armani, Raiffeisen Bank International, Turkish Airlines, Leroy Merlin, Gorenje та інші.

За даними Інституту керівників вищої ланки Єльського університету, понад 1000 компаній припинило роботу в Росії.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати України Facebook.

Наразі продовжують роботу 238 міжнародних фірм.

"Поки Україна героїчно бореться проти російських окупантів, а весь цивілізований світ їй у цьому допомагає, все ще залишаються міжнародні компанії, які продовжують працювати в РФ і спонсорувати терористичний режим", - наголосили в Рахунковій палаті.

Серед тих, хто залишився фінансувати держав-терориста, - Benetton, Diesel, Emirates Airlines, Giorgio Armani, Raiffeisen Bank International, Turkish Airlines, Leroy Merlin, Gorenje та інші.

Нагадаємо, обладнання корпорації-виробника мережевого обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після того, як компанія припинила свою діяльність в РФ.

Mazda хоче остаточно припинити виробництво авто в Росії.