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Понад 1000 компаній припинило роботу в Росії, залишаються 238

Серед тих, хто залишився фінансувати держав-терориста, - Benetton, Diesel, Emirates Airlines, Giorgio Armani, Raiffeisen Bank International, Turkish Airlines, Leroy Merlin, Gorenje та інші. 

Понад 1000 компаній припинило роботу в Росії, залишаються 238
Фото: EPA/UPG

За даними Інституту керівників вищої ланки Єльського університету, понад 1000 компаній припинило роботу в Росії.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати України  Facebook.

Наразі продовжують роботу 238 міжнародних фірм.

"Поки Україна героїчно бореться проти російських окупантів, а весь цивілізований світ їй у цьому допомагає, все ще залишаються міжнародні компанії, які продовжують працювати в РФ і спонсорувати терористичний режим", - наголосили в Рахунковій палаті.

Серед тих, хто залишився фінансувати держав-терориста, - Benetton, Diesel, Emirates Airlines, Giorgio Armani, Raiffeisen Bank International, Turkish Airlines, Leroy Merlin,  Gorenje та інші. 

Нагадаємо, обладнання корпорації-виробника мережевого обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після того, як компанія припинила свою діяльність в РФ.

Mazda хоче остаточно припинити виробництво авто в Росії.

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