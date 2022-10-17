Обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після припинення діяльності компанії в РФ

Обладнання корпорації-виробника мережевого обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після того, як компанія припинила свою діяльність в РФ, повідомляє Market Watch.

На основі витоку бази даних російської митниці стало відомо, що більшість поставок здійснено з Китаю, серед інших країн-постачальників - В'єтнам, Швейцарія, Мексика, Малайзія, Австралія, Таїланд, Голландія, а також США.

До країни-агресора доставили близько 500 партій обладнання. Їхня вартість коливається від 100 до 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що американські компанії Nike і Cisco Systems планують повністю вийти з Росії. Раніше вони призупинили діяльність, однак не оголошували про закриття. Cisco вирішила вийти також і з Білорусі. Співробітникам із цих двох країн пропонували переїзд.

Усі компанії, які продовжують співпрацю з Росією і включені до списку НАЗК "Міжнародні спонсори війни", потраплять у базу даних World-Check.