На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
ГоловнаСвіт

Обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після припинення діяльності компанії в РФ

До країни-агресора доставили майже 500 партій продукції.

Обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після припинення діяльності компанії в РФ
Фото: Twitter/Cisco

Обладнання корпорації-виробника мережевого обладнання Cisco доставили в Росію через декілька місяців після того, як компанія припинила свою діяльність в РФ, повідомляє Market Watch.

На основі витоку бази даних російської митниці стало відомо, що більшість поставок здійснено з Китаю, серед інших країн-постачальників - В'єтнам, Швейцарія, Мексика, Малайзія, Австралія, Таїланд, Голландія, а також США.

До країни-агресора доставили близько 500 партій обладнання. Їхня вартість коливається від 100 до 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що американські компанії Nike і Cisco Systems планують повністю вийти з Росії. Раніше вони призупинили діяльність, однак не оголошували про закриття. Cisco вирішила вийти також і з Білорусі. Співробітникам із цих двох країн пропонували переїзд.

Усі компанії, які продовжують співпрацю з Росією і включені до списку НАЗК "Міжнародні спонсори війни", потраплять у базу даних World-Check.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також