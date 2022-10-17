​У ЄС закликали запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії дронів, - Reuters

"Євросоюз має рішуче відреагувати на нові повітряні атаки на Київ".

Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану у війні, - ред.)", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Він додав, що у цій зустрічі візьме участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Голова МЗС Данії Йєппе Кофод заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові повітряні атаки на Київ, коли безпілотники завдали ударів по будинках біля Центрального залізничного вокзалу в години пік.

"Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, мабуть, використовуються для атаки в центрі Києва. Це звірство", - сказав Кофод.

Він наголосив, що ЄС мав зробити "конкретні кроки" у відповідь.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн додав, що додаткові санкції ЄС щодо Ірану "не обмежуватимуться внесенням деяких осіб до чорного списку".

"Тоді йтиметься вже не про деяких осіб, які підлягають санкціям", - сказав він.

За словами дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів, ЄС може вирішити запровадити додаткові санкції проти Ірану, однак сьогодні прийняття додаткових рішень не очікується. Раніше повідомлялося, що в понеділок ЄС збирався ввести заборону на поїздки і заморозити активи приблизно 15 іранців, причетних до урядового придушення протестів, що почалися минулого місяця після смерті 22-річного Махси Аміні, затриманої поліцією.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Було влучання по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинула жінка, ще одна людина знаходиться під завалами.

Також внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі. Киян закликали не виїжджати в середмістя без гострої потреби, оскільки в центрі міста перекритий рух транспорту.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану, який поставляє РФ дрони.