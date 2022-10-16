Лідер Китаю заявив про необхідність посилення армії

Голова Китайської народної республіки Сі Цзиньпін заявив про пришвидшення темпів розвитку армії.

Про це він заявив під час виступу на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю (КПК), повідомляє Bloomberg.

"Ми працюватимемо швидше, щоб модернізувати військову теорію, підготовку військовослужбовців та озброєння. Ми наростимо стратегічний військовий потенціал", - наголосив Сі Цзиньпін.

Партія також планує докласти більше зусиль для технологічного розвитку країни.

«Китай досягне технологічної самодостатності та могутності за рахунок розвитку освітньої системи та запрошення іноземних експертів», - наголосив голова Китаю.

За його словами, Китай повинен бути готовий до «сильних вітрів і високих хвиль і навіть небезпечних штормів» у міжнародній політиці.

Нагадаємо, що речник Комуністичної партії Сунь Єлі заявив, що Китай залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню. Водночас мирне "возз'єднання з островом є пріоритетним".

На тлі загострення відносин КНР і Тайваню президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захистять його.